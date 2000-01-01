Легендарный Карлес Пуйоль может вернуться в «Барселону»? Что с ним стало

Проектов у него действительно много. Один из них — соцсеть

Вместе с Андресом Иньестой Пуйоль запустил Olyseum — соцсеть на блокчейне. Она должна упростить связь между спортсменами и болельщиками. Правда, спустя 4 года перспективы соцсети неясные.