Легендарный Карлес Пуйоль может вернуться в «Барселону»? Что с ним стало

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Легендарный Карлес Пуйоль. Что с ним стало
Легендарный Карлес Пуйоль. Что с ним стало
Бывший капитан «Барселоны» пока просто наслаждается жизнью после футбола, но его постоянно «возвращают» в клуб.
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Пуйоль — это олицетворение прежней «Барселоны»
Пуйоль — это олицетворение прежней «Барселоны»
Наравне с Хави, Иньестой, Гвардиолой и даже Месси Карлес — символ клуба. Хотя, возможно, и всей Каталонии.
Простого человека не назовут Акула
Простого человека не назовут Акула
А именно такое прозвище (Tiburón) было у Пуйоля. И оно его лучше всего характеризовало. Или Львиное сердце. Ну не Тарзан же, где всё сравнение было основано на внешности.
Вся карьера Пуйоля прошла в «Барселоне»
Вся карьера Пуйоля прошла в «Барселоне»
Дебютировал он в 1996 году, а в 2004-м получил капитанскую повязку.
Пуйоль мечтал играть до 40 лет
Пуйоль мечтал играть до 40 лет
Однако с его характером и чрезмерной готовностью жертвовать собой ради команды это было невозможно. Последний матч за родной и единственный клуб Карлес провёл в 2014 году, в 36 лет.
За всю карьеру в клубе у него набралось
За всю карьеру в клубе у него набралось
632 матча. Из них 593 за первую команду «Барселоны» и 39 — за вторую. 6 титулов чемпиона Испании, два Кубка страны, три трофея Лиги чемпионов.
После завершения карьеры Карлес занялся собственными проектами
После завершения карьеры Карлес занялся собственными проектами
Занимался агентской деятельностью. Был послом ФИФА. Недолго — помощником спортивного директора «Барселоны».
Несколько раз он отказывался от должности спортивного директора в родном клубе
Несколько раз он отказывался от должности спортивного директора в родном клубе
Эта тема обсуждалась в 2016, 2017 и 2019 годах. Пуйоль со всем уважением, но говорил «нет». Объяснял это загруженностью. Но, кажется, дело всё-таки в нестабильности «Барселоны».
Проектов у него действительно много. Один из них — соцсеть
Проектов у него действительно много. Один из них — соцсеть
Вместе с Андресом Иньестой Пуйоль запустил Olyseum — соцсеть на блокчейне. Она должна упростить связь между спортсменами и болельщиками. Правда, спустя 4 года перспективы соцсети неясные.
Теперь всё-таки есть шанс, что Пуйоль вернётся в «Барсу» — как технический директор
Теперь всё-таки есть шанс, что Пуйоль вернётся в «Барсу» — как технический директор
Хави уже вернулся в родной клуб, а это многое значит. Если «Барса» действительно восстанавливает свой ДНК, этот проект может убедить Пуйоля. В клубе готовы ждать.
Легендарный Карлес Пуйоль может вернуться в «Барселону»? Что с ним стало
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