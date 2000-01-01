Легендарный Карлес Пуйоль может вернуться в «Барселону»? Что с ним стало

Легендарный Карлес Пуйоль. Что с ним стало
Бывший капитан «Барселоны» пока просто наслаждается жизнью после футбола, но его постоянно «возвращают» в клуб.
Пуйоль — это олицетворение прежней «Барселоны»
Наравне с Хави, Иньестой, Гвардиолой и даже Месси Карлес — символ клуба. Хотя, возможно, и всей Каталонии.
Простого человека не назовут Акула
А именно такое прозвище (Tiburón) было у Пуйоля. И оно его лучше всего характеризовало. Или Львиное сердце. Ну не Тарзан же, где всё сравнение было основано на внешности.
Вся карьера Пуйоля прошла в «Барселоне»
Дебютировал он в 1996 году, а в 2004-м получил капитанскую повязку.
Пуйоль мечтал играть до 40 лет
Однако с его характером и чрезмерной готовностью жертвовать собой ради команды это было невозможно. Последний матч за родной и единственный клуб Карлес провёл в 2014 году, в 36 лет.
За всю карьеру в клубе у него набралось
632 матча. Из них 593 за первую команду «Барселоны» и 39 — за вторую. 6 титулов чемпиона Испании, два Кубка страны, три трофея Лиги чемпионов.
После завершения карьеры Карлес занялся собственными проектами
Занимался агентской деятельностью. Был послом ФИФА. Недолго — помощником спортивного директора «Барселоны».
Несколько раз он отказывался от должности спортивного директора в родном клубе
Эта тема обсуждалась в 2016, 2017 и 2019 годах. Пуйоль со всем уважением, но говорил «нет». Объяснял это загруженностью. Но, кажется, дело всё-таки в нестабильности «Барселоны».
Проектов у него действительно много. Один из них — соцсеть
Вместе с Андресом Иньестой Пуйоль запустил Olyseum — соцсеть на блокчейне. Она должна упростить связь между спортсменами и болельщиками. Правда, спустя 4 года перспективы соцсети неясные.
Теперь всё-таки есть шанс, что Пуйоль вернётся в «Барсу» — как технический директор
Хави уже вернулся в родной клуб, а это многое значит. Если «Барса» действительно восстанавливает свой ДНК, этот проект может убедить Пуйоля. В клубе готовы ждать.
Легендарный Карлес Пуйоль может вернуться в «Барселону»? Что с ним стало
Читайте также
16 звёздных легионеров, которых потеряла РПЛ
Как российские игроки проявляют себя за границей
Куда пропала Лариса Рикельме? Та самая, с ЧМ-2010
Лучшие атакующие футболисты сезона в мире
Кто из российского футбола попал под санкции
Вратарь «сломался», и болельщик решил его заменить
«Локо» — «Спартак» и другие снежные матчи в России
Главные противостояния группового этапа ЧМ-2022
День в истории: дебют Бекхэма за «МЮ» в АПЛ
Россия на ЧМ-2022. Какой могла быть наша группа
Лео Месси ведёт Аргентину к рекорду
Все футболисты из России в иностранных клубах
🏆 Кто ещё поедет на ЧМ-2022? Осталось 3 места
⚽️ Как менялись мячи чемпионатов мира
Восемь звездных ветеранов, пролетевших мимо ЧМ
Угадай футболиста по его бутсам! Новая игра