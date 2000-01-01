Мальчик должен был выводить футболиста на поле, но забыл обо всём и просто наслаждался моментом
Защитнику ПСВ Оливье Боскальи аж пришлось возвращать пацана на землю. Просто оцените этот уровень счастья! Кажется, в следующий раз так кайфануть он сможет, если сам дебютирует. Видео — далее.
Как дела у ПСВ в чемпионате Нидерландов?
Клуб из Эйндховена на втором месте и старательно держится за «Аяксом». Однако ПСВ дважды в этом сезоне проиграл амстердамскому клубу. Но пока отрыв всего 4 очка.
Жить в кайф! Мальчик должен был выводить футболиста на поле, но забыл обо всём. Видео
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