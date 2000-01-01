Жить в кайф! Мальчик должен был выводить футболиста на поле, но забыл обо всём. Видео

Мальчик должен был выводить футболиста на поле, но забыл обо всём и просто наслаждался моментом

Защитнику ПСВ Оливье Боскальи аж пришлось возвращать пацана на землю. Просто оцените этот уровень счастья! Кажется, в следующий раз так кайфануть он сможет, если сам дебютирует. Видео — далее.