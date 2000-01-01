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Тренерские рекорды Гвардиолы: от полуфиналов ЛЧ до трофейных серий
Тренерские рекорды Гвардиолы: от полуфиналов ЛЧ до трофейных серий
Представляем подборку самых ярких рекордов Пепа Гвардиолы в качестве тренера.
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Девять полуфиналов ЛЧ
Девять полуфиналов ЛЧ
В 2022 году Пеп в девятый раз вышел с командой в полуфинал Лиги чемпионов. Четыре раза — с «Барселоной», трижды — с «Баварией», дважды — с «Ман Сити».
500 очков в АПЛ — быстрее всех
500 очков в АПЛ — быстрее всех
Гвардиола быстрее всех набрал с командой АПЛ 500 очков: для этого ему понадобилось всего 213 матчей. Предыдущий рекорд принадлежал Моуринью — 231 матч на 500 очков.
200 побед в АПЛ — быстрее всех
200 побед в АПЛ — быстрее всех
200 побед в АПЛ Гвардиола с «Ман Сити» тоже одержал быстрее всех: за 273 матча. Был побит рекорд Моуринью: 200 побед за 309 матчей.
500 голов в АПЛ — быстрее всех
500 голов в АПЛ — быстрее всех
Под руководством Пепа «Ман Сити» быстрее всех пробил отметку в 500 забитых мячей: понадобилось 207 игр.
34 победы в АПЛ за один год
34 победы в АПЛ за один год
Под руководством Пепа «Ман Сити» установил уникальное достижение в АПЛ: 34 победы за один календарный год. Прежний рекорд «Ливерпуля» держался с 1982 года.
Чаще всех обыгрывал «Реал» в XXI веке
Чаще всех обыгрывал «Реал» в XXI веке
Гвардиола 11 раз обыгрывал мадридский «Реал» как тренер. В XXI веке чаще него это не делал никто.
Четыре Кубка лиги подряд
Четыре Кубка лиги подряд
Гвардиола выводил «Манчестер Сити» в финал Кубка лиги четыре раза подряд и каждый раз брал трофей. Это удавалось «Ливерпулю» 40 лет назад, но с разными тренерами.
Пеп — тренер разгромщиков
Пеп — тренер разгромщиков
Под руководством Гвардиолы «Ман Сити» одержал 80 побед, забив 4+ мяча за игру. Среди английских клубов ближайший преследователь — «Ливерпуль» (58 игр).
Гроза «Реала» и полуфиналов ЛЧ. Яркие рекорды Пепа Гвардиолы
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