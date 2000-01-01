«Пиво будешь?» Болельщик пытался соблазнить футболиста команды-соперника стаканом пива

Трогательная история из Бундеслиги. Фанат «Арминии» купил вторую кружку пива и попытался угостить нападающего «Аугсбурга». Просто посмотрите, как он играл бровями! Анди Зачири устоял, но, кажется, чуточку всё-таки расстроился.

Видео из официальных соцсетей Бундеслиги.