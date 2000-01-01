Самое странное видео с Дани Алвесом в истории. Возможно, в истории интернета

Алвес и его супруга модель Джоана Санс, конечно, та ещё парочка. Но всё-таки: что тут вообще творится!?

Пожалуйста, не включайте звук громко. И не смотрите видео, если вы не уверены в своей психике.

Видео — из соцсетей.

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