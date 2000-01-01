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Самое странное видео с Дани Алвесом в истории. Возможно, в истории интернета
Самое странное видео с Дани Алвесом в истории. Возможно, в истории интернета
Алвес и его супруга модель Джоана Санс, конечно, та ещё парочка. Но всё-таки: что тут вообще творится!?
Пожалуйста, не включайте звук громко. И не смотрите видео, если вы не уверены в своей психике.
Видео — из соцсетей.
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Кто в главных ролях? Джоана Санс
Кто в главных ролях? Джоана Санс
Супермодель и бизнесвумен. В браке с Дани Алвесом с 2017 года. 

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Ну и сам Дани Алвес — известный приколист. Но всё-таки вопрос остаётся открытым…
Ну и сам Дани Алвес — известный приколист. Но всё-таки вопрос остаётся открытым…
ЧТО ЭТО БЫЛО?
Самое странное видео с Дани Алвесом в истории. Возможно, в истории интернета
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