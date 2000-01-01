Метр с кепкой и с мячом. Как выглядят самые низкорослые футболисты мира?

Самые низкие футболисты мира: как они выглядят и где играют?
Если ты не дорос до 160 см – это не приговор.
Лоренцо Инсинье, 163 см
Маленький рост не помешал Инсинье добиться успеха в профессиональном футболе и стать чемпионом Европы. Всю карьеру итальянец провёл в «Наполи».
Марко Верратти, 165 см
Верратти – хороший друг Инсинье и ещё один из самых низкорослых футболистов топ-уровня. В свои 29 лет он успел выиграть огромное количество трофеев с «ПСЖ», а также Евро-2020 со сборной Италии.
Максимильяно Моралес, 160 см
Сейчас один из самых низких футболистов мира выступает за «Нью-Йорк Сити», а в 2007-2009 годах Моралес играл за ФК «Москва» (6 матчей, 0 забитых мячей).
Эдиньо, 158 см
Атакующий полузащитник с ростом в 158 см выступает в «Хувентуде», аутсайдере чемпионата Бразилии. Игроку удалось поездить по стране и сменить кучу клубов, а ему всего 27 лет.
Руй Барруш, 159 см
Большую часть карьеры Барруш провёл в «Порту», но также успел поиграть и за «Ювентус», «Монако» и «Марсель». Во время спортивной карьеры Барруша прозвали Атомный муравей.
Даниэль Вильяльба, 155 см
Аргентинец Вильяльба имеет необычную для своего роста позицию: он нападающий мексиканского клуба «Веракрус». В составе «Ривер Плейт» Вильяльба стал чемпионом Аргентины в 2014 году.
Хирото Накагава, 155 см
Нападающий клуба «Оита Тринита» больше известен не своими бомбардирскими достижениями, а крайне маленьким ростом.
Науэль Барриос, 156 см
23-летний хавбек аргентинского клуба «Сан-Лоренсо» пока не успел добиться огромных успехов в футболе, но уже попал почти во все рейтинги самых низкорослых футболистов мира.
Элтон, 154 см
Воспитанник «Коринтианса» пробовал себя в Европе, выступая за «Стяуа», но настоящий дом обрёл в Саудовской Аравии. На его счету выступления за «Аль-Фатех», «Аль-Наср», «Аль-Кадисию» и другие клубы этой страны.
Марцин Гарух, 153 см
Этот польский футболист известен как самый низкорослый в Европе прямо сейчас. Он выступает за клуб «Медзь» из Легницы.
Метр с кепкой и с мячом. Как выглядят самые низкорослые футболисты мира?
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