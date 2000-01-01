Метр с кепкой и с мячом. Как выглядят самые низкорослые футболисты мира?

Марко Верратти, 165 см

Верратти – хороший друг Инсинье и ещё один из самых низкорослых футболистов топ-уровня. В свои 29 лет он успел выиграть огромное количество трофеев с «ПСЖ», а также Евро-2020 со сборной Италии.