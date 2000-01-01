«Ливерпуль» собрал уже 10 финалов ЛЧ! Как прошли предыдущие битвы за трофей?

10 финалов Лиги чемпионов для «Ливерпуля»: как они проходили?
Только в пятом по счёту финале «Ливерпуль» позволил себе проиграть.
Сезон-1976/1977: победа в финале
Первый финал «Ливерпуля» оказался победным: со счётом 3:1 была обыграна «Боруссия» из Мёнхенгладбаха на Олимпийском стадионе в Риме.
Сезон-1977/1978: победа в финале
Спустя год мерсисайдцы обыграли «Брюгге» со счётом 1:0 на «Уэмбли», победный мяч забил легендарный Кенни Далглиш.
Сезон-1980/1981: победа в финале
В третьем крупном финале «Ливерпулю» удалось победить «Реал». Матч на «Парк де Пренс» в Париже завершился со счётом 1:0. Автором победного мяча стал Алан Кеннеди.
Сезон-1983/1984: победа в финале по пенальти
Победить «Рому» на Олимпийском стадионе в Риме — и такое тоже было. Основное время того финала завершилось со счётом 1:1, а по пенальти «Ливерпуль» сумел одержать победу.
Сезон-1984/1985: поражение в финале
Первое поражение случилось только в пятом финале КЕЧ: с минимальным счётом «Ливерпуль» уступил «Ювентусу». Единственный мяч с пенальти забил Мишель Платини.
Сезон-2004/2005: победа в финале
Легендарное стамбульское чудо случилось в мае 2005 года: «Ливерпуль» проигрывал «Милану» со счётом 0:3, но сумел вернуться в игру и добить соперника в серии пенальти.
Сезон-2006/2007: поражение в финале
Спустя два года «Ливерпуль» и «Милан» вновь пересеклись в финале Лиги чемпионов, и в этот раз чуда уже не случилось: итальянская команда выиграла со счётом 2:1.
Сезон-2017/2018: поражение в финале
«Ливерпуль» мог прервать гегемонию «Реала» и не позволить Мадриду взять третий кубок Лиги чемпионов кряду, но проиграл. Тот матч запомнился стычкой Мохамеда Салаха и Серхио Рамоса, а также глупыми ошибками голкипера Лориса Кариуса.
Сезон-2018/2019: победа в финале
В мае 2019 года за трофей бились два английских клуба: «Ливерпулю» удалось уверенно переиграть «Тоттенхэм» со счётом 2:0 и после долгого перерыва вновь завоевать «ушастый» кубок.
Сезон-2021/2022:?
Юбилейный, 10-й выход в финал случился после победы над «Вильярреалом». А вот сможет ли «Ливерпуль» успешно сыграть в этом матче, мы узнаем через месяц.
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