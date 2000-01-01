Корова прервала футбольный матч. Да-да, корова
Обычная ситуация в одной из низших лиг Парагвая. Видео далее ►►
Корова прервала футбольный матч. Да-да, корова
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