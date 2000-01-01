Эд Ширан с «Ипсвичем» исполнил легендарную фанатскую кричалку. Видео

«У нас есть супер Кир Маккенна (Киран Маккенна. — Прим. «Чемпионата»). Он прекрасно знает, что нам нужно: Вулфи (Люк Вулфенден. — Прим. «Чемпионата») в защите, Чаплин (Конор Чаплин. — Прим. «Чемпионата») в атаке. И теперь мы готовы выиграть эту чёртову лигу», — спел Ширан с командой.