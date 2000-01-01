Ширан с «Ипсвичем» исполнил фанатскую песню. Видео
Главный спонсор «Ипсвич Таун» Эд Ширан отметил с командой выход в АПЛ. Певец и игроки исполнили легендарную кричалку английских фанатов для Микеля Артеты и Томаса Тухеля, переделав её под свой клуб.
«У нас есть супер Кир Маккенна (Киран Маккенна. — Прим. «Чемпионата»). Он прекрасно знает, что нам нужно: Вулфи (Люк Вулфенден. — Прим. «Чемпионата») в защите, Чаплин (Конор Чаплин. — Прим. «Чемпионата») в атаке. И теперь мы готовы выиграть эту чёртову лигу», — спел Ширан с командой.
Эд Ширан с «Ипсвичем» исполнил легендарную фанатскую кричалку. Видео
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