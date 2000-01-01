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Перешёл в основу? Получи ужасную причёску!
Перешёл в основу? Получи ужасную причёску!
Самая кошмарная традиция латиноамериканского футбола – делать убогие стрижки новичкам команды.
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Инициация под Роналдо
Инициация под Роналдо
Защитник «Тихуаны» Виктор Гузман в 18 лет поневоле приобрел легендарную причёску Роналдо: правда, качество стрижки было заметно хуже.
Традиция жива даже в маленьких клубах
Традиция жива даже в маленьких клубах
В аргентинском клубе «Атлетико Атланта» тоже существует традиция делать новичкам ужасные причёски.
Сын Симеоне тоже страдал из-за стрижки
Сын Симеоне тоже страдал из-за стрижки
Без обряда инициации в «Ривер Плейт» не обошёлся даже сын Диего Симеоне: Джованни пришлось носить глупый хвостик и длину по бокам, тогда как макушку полностью обрили.
Клуб «Масатлан» прославился на весь интернет
Клуб «Масатлан» прославился на весь интернет
Но наибольшую популярность в Сети набрали снимки из клуба «Масатлан». Голкиперу, например, пришлось носить хвостик не сзади, а спереди.
Игроку под номером 29 немного не хватает длины – и можно было бы вязать хвостики.
Игроку под номером 29 немного не хватает длины – и можно было бы вязать хвостики.
Ещё одного молодого голкипера не пожалели совсем – его причёска настолько оригинальна, что её даже сложно с чем-то сравнить.
Ещё одного молодого голкипера не пожалели совсем – его причёска настолько оригинальна, что её даже сложно с чем-то сравнить.
Футболисту под номером 22 сделали из волос подобие кокошника, но вряд ли это была отсылка к русской культуре.
Футболисту под номером 22 сделали из волос подобие кокошника, но вряд ли это была отсылка к русской культуре.
Это самые убогие футбольные причёски! Как в Латинской Америке принимают в клубы новичков
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