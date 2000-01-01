Самые жёсткие игроки на свете. Кого чаще всех выгоняли с поля – Рамоса или Пепе?

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Короли карточек. Кого из футболистов любят наказывать судьи?
Короли карточек. Кого из футболистов любят наказывать судьи?
Посчитали и удаления, и предупреждения.
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20. Пол Скоулз – 173
20. Пол Скоулз – 173
Открывает двадцатку легенда «МЮ»: у Скоулза за карьеру было 10 красных и 163 жёлтых карточки.
19. Янник Каюзак – 173
19. Янник Каюзак – 173
Этот французский защитник выступал за «Бастию», «Тулузу» и «Ланс», за свою карьеру его 19 раз удаляли с поля и выписали 154 жёлтых карточки.
18. Даниэле Де Росси – 175
18. Даниэле Де Росси – 175
Король подкатов Де России 15 раз в карьере получал красную карточку, и ещё 160 раз судья наказывал его жёлтой.
17. Гари Медель – 177
17. Гари Медель – 177
На счету чилийца 19 красных карточек и ещё 158 жёлтых.
16. Дженнаро Гаттузо – 179
16. Дженнаро Гаттузо – 179
Гаттузо выгоняли с поля всего 8 раз, зато по жёлтым он серьезно опережает предшественников – предупреждали его 171 раз.
15. Жерар Пике – 184
15. Жерар Пике – 184
Судьяи удаляли Пике 12 раз, ещё 172 раза защитник получал жёлтую карточку.
14. Серхио Бускетс – 185
14. Серхио Бускетс – 185
Всего лишь 2 раза за карьеру Бускетс получал красную карточку. Нарушений на жёлтую у Серхио гораздо больше – 183.
13. Диего Годин – 190
13. Диего Годин – 190
Защитник, долгое время игравший в «Атлетико», имеет 13 красных карточек и 177 жёлтых.
12. Эвер Банега – 191
12. Эвер Банега – 191
Банега также уходил с поля 13 раз, а также получил 178 предупреждений.
11. Габи – 199
11. Габи – 199
Габи почти добрался до круглой цифры, если сложить красные карточки с жёлтыми: 11 удалений и 188 предупреждений.
10. Хаби Алонсо – 201
10. Хаби Алонсо – 201
Хаби Алонсо не так часто получал красные карточки – всего 6 за карьеру. Но жёлтых было аж 195.
9. Рауль Гарсия – 207
9. Рауль Гарсия – 207
Гарсия получил за карьеру 8 красных карточек и ещё 199 раз нарушал на жёлтую.
8. Макси Перейра – 209
8. Макси Перейра – 209
У Макси также в карьере было 199 предупреждений, но удалений чуть больше – 10.
7. Скотт Браун – 212
7. Скотт Браун – 212
Шотландец из «Селтика» 9 раз удалялся в матчах за клуб и сборную, а также 203 раза получал предупреждение.
6. Хавьер Маскерано – 213
6. Хавьер Маскерано – 213
12 красных карточек, 201 жёлтая – такова статистика Маскерано.
5. Артуро Видаль – 218
5. Артуро Видаль – 218
Чилиец, известный своим взрывным характером, заработал на данный момент 10 красных карточек и 208 жёлтых.
4. Пепе – 220
4. Пепе – 220
Удивительно, но этот португалец не дотянул до тройки лидеров. 16 удалений было в его карьере и ещё 204 жёлтых карточки.
3. Фелипе Мело – 227
3. Фелипе Мело – 227
В свои 39 лет Мело по прозвищу «Питбуль» продолжает играть и набивать статистику. Сейчас у него 20 красных и 207 жёлтых карточек.
2. Дани Алвес – 250
2. Дани Алвес – 250
Серебро топа забирает Данил Алвес, который удалялся 14 раз в карьере и ещё 236 раз получал предупреждения.
1. Серхио Рамос – 290
1. Серхио Рамос – 290
Абсолютный лидер по всем показателям – это Рамос. Его выгоняли с поля 27 раз и ещё 263 раза выписывали жёлтую карточку.
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Самые жёсткие игроки на свете. Кого чаще всех выгоняли с поля – Рамоса или Пепе?
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