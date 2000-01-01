За «Амкал» точно играют блогеры? Кто вытащил команду в 1/64 финала Кубка России

Герман Попков, основатель команды

Блогер и основатель клуба. После победного матча с «Зорким» подчеркнул, что в команде много игроков высокого уровня. Закончил СДЮШОР города Бронницы, а в 17 лет уехал на просмотр в Италию. Там прожил полгода и несколько раз выходил на замену в матчах Серии С.