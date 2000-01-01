За «Амкал» точно играют блогеры? Кто вытащил команду в 1/64 финала Кубка России

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Кто вывел «Амкал» в в 1/64 финала Кубка России
Кто вывел «Амкал» в в 1/64 финала Кубка России
Футболистов больше, чем медийных лиц.
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Александр Маменко, вратарь
Александр Маменко, вратарь
22-летний голкипер – стартовый вратарь «Амкала» в Кубке России. Александр – сын известного комика Игоря Маменко, выступавшего в «Аншлаге». Несколько месяцев назад Маменко пытался трудоустроиться в «Амкар-Пермь» и ездил с командой на сбор в Сочи.
Илья Шурыгин, защитник
Илья Шурыгин, защитник
Играл за «Знамя» из Ногинска, «Томь», смоленский «Днепр». Илья провёл 61 матч на уровне Второй лиги и пять игр сыграл в Первой лиге. В Кубке России за «Амкал» провёл 180 минут на поле. Один из трёх игроков блогерской команды, имеющий трансферную стоимость на Transfermarkt (€ 150 тыс.).
Арсений Левшук, защитник
Арсений Левшук, защитник
Воспитанник «Спартака», играл за дубль тульского «Арсенала» и «Родину». Сыграл 172 минуты из 180 за «Амкал» в Кубке России. Впервые сыграл в этом турнире три года назад в возрасте 18 лет.
Дмитрий Кузькин, защитник
Дмитрий Кузькин, защитник
Автор победного гола в ворота «Твери». Играл за дубль тульского «Арсенала» (20 матчей), «Звезду» из Санкт-Петербурга (24 матча) и армянский «Ван» из Черенцавана (28 матчей). Его трансферная стоимость — € 175 тыс.
Олег Дражжук, защитник
Олег Дражжук, защитник
32-летний футболист, умеющий играть на разных позициях. Играл в Узбекистане за «Бухару» (2011-2013) и дубль «Пахтакора». В Кубке России провёл 180 минут за «Амкал».

Андрей «Сибскана» Алёшин, полузащитник
Андрей «Сибскана» Алёшин, полузащитник
Сыграл 135 минут за «Амкал» в Кубке России. В двух матчах вышел на поле с капитанской повязкой. Результативными действиями не отметился и был заменён на 76-й и 59-й минутах. Алёшину 38 лет.
Василий Маврин, полузащитник
Василий Маврин, полузащитник
С 2006 года играл за несколько любительских команд. Несколько месяцев назад оказался в центре скандала — полиция задержала его после матча с ФК «Новосибирск», увела со стадиона прямо в наручниках и завела административный протокол. Сыграл 121 минуту в Кубке России за «Амкал».
Эрик Товмасян, полузащитник
Эрик Товмасян, полузащитник
Экс-игрок «Родины» сыграл 180 минут за «Амкал» в Кубке России. В игре с «Тверью» Эрик получил жёлтую карточку в конце матча. Помимо «Родины», выступал за «Метеор» из Балашихи. Когда-то оценивался Transfermarkt в € 25 тыс.
Михаил Прокопьев, полузащитник
Михаил Прокопьев, полузащитник
Воспитанник «Зенита», играл в МФЛ и ЮФЛ. 20-летний полузащитник был частью «Строгино» и блогерской команды 2DROTS. Отдал голевую передачу с «Зорким» и «Тверью».
Алексей Гасилин, нападающий
Алексей Гасилин, нападающий
Сыграл 20 матчей в РПЛ (19 – за «Амкар», 1 – за «Зенит»). Выступал за вторую команду  «Шальке» (14 голов в 33 матчах). В феврале этого года приостановил карьеру, а позднее присоединился к «Амкалу». Сыграл 134 минуты в Кубке России, забил «Зоркому», получил жёлтую карточку с «Тверью».
Виктор Блатов, нападающий
Виктор Блатов, нападающий
Блогер. В начале этого года футболист проходил просмотр в «Химках» и тренировался с молодёжной командой. Провёл 121 минуту в Кубке России, не забил.
Денис Зубко, главный тренер
Денис Зубко, главный тренер
47-летний тренер. В бытность игроком выступал на позиции нападающего. В элитном дивизионе провёл 221 матч и забил 31 гол. Выступал за «Зенит», «Ротор», «Урал», «Кубань». Три года назад Зубко возглавил «Амкал».
Герман Попков, основатель команды
Герман Попков, основатель команды
Блогер и основатель клуба. После победного матча с «Зорким» подчеркнул, что в  команде много игроков высокого уровня. Закончил СДЮШОР города Бронницы, а в 17 лет уехал на просмотр в Италию. Там прожил полгода и несколько раз выходил на замену в матчах Серии С. 
За «Амкал» точно играют блогеры? Кто вытащил команду в 1/64 финала Кубка России
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