Кевин Трапп вышел в поле и забил гол
Вратарь «Айнтрахта» Кевин Трапп сыграл полевого игрока в товарищеском матче с «Германией 1894» (13:1). Немец взял себе 10-й номер и забил потрясающий гол. Посмотрите на этот бильярдный удар Траппа!
Вратарь «Айнтрахта» попробовал сыграть в поле и забил! Видео
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