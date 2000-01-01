Вратарь «Айнтрахта» попробовал сыграть в поле и забил! Видео

Кевин Трапп вышел в поле и забил гол

Вратарь «Айнтрахта» Кевин Трапп сыграл полевого игрока в товарищеском матче с «Германией 1894» (13:1). Немец взял себе 10-й номер и забил потрясающий гол. Посмотрите на этот бильярдный удар Траппа!