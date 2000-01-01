«Байер» — пятый клуб в Германии с «золотым» дублем
«Байер» обыграл «Кайзерслаутерн» (1:0) в финале Кубка Германии. Это второй трофей команды Хаби Алонсо за сезон. Благодаря этому «Байер» стал пятой командой в истории Германии, оформившей дубль.
«Кёльн»
В сезоне-1977/1978 «козлы» взяли титул чемпионов Германии и Кубок ФРГ, обыграв в финале «Фортуну» (2:0).
«Вердер»
В сезоне-2003/2004 бременцы завоевали титул Бундеслиги и Кубок Германии, одолев в финале «Алеманию» (3:2).
«Боруссия» Дортмунд
Дортмундцы оформили дубль в сезоне-2011/2012, одержав победу в чемпионате Германии и в финале Кубка страны в матче с «Баварией» (5:2).
«Бавария»
На счету мюнхенцев 13 дублей в Германии. В чемпионате и Кубке Германии «Бавария» выигрывала в 1969, 1986, 2000, 2003, 2005, 2006, 2008, 2010, 2013, 2014, 2016, 2019, 2020 годах.
«Байер» — пятая команда в истории Германии, оформившая «золотой» дубль
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