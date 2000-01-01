«Байер» — пятая команда в истории Германии, оформившая «золотой» дубль

«Байер» — пятый клуб в Германии с «золотым» дублем

«Байер» обыграл «Кайзерслаутерн» (1:0) в финале Кубка Германии. Это второй трофей команды Хаби Алонсо за сезон. Благодаря этому «Байер» стал пятой командой в истории Германии, оформившей дубль.