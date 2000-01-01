Объявлен лучший вратарь Серии А сезона-2023/2024
Лучшим вратарём чемпионата Италии стал Микеле Ди Грегорио из «Монцы». Он обошел кипера «Аталанты» Марко Карнесекки и вратаря «Ювентуса» Войцеха Щенсного!
Выдающаяся статистика
Ди Грегорио провёл за «Монцу» 34 матча в Серии А, в которых пропустил 35 мячей. Микеле сыграл 14 «сухих» встреч. За тур до завершения итальянской Серии А сезона-2023/2024 «Монца» находится на 12-м месте в турнирной таблице.
Стал известен лучший вратарь Серии А сезона-2023/2024
Читайте также
5 самых дорогих трансферов вратарей в истории
5 самых дорогих трансферов защитников
Кипер «Айнтрахта» вышел в поле и забил гол. Видео
«Шарлотт» остаётся с Приветтом
Палмер — лучший игрок сезона по версии болельщиков
На Кубке Америки — 2024 появятся розовые карточки
Парни устроили матч по велоболу. Необычное видео
Реакция Сафонова на слухи о переходе в «ПСЖ»
Игрок разрушил ворота, ударив с 25 метров. Видео
Россияне с еврокубками в иностранных клубах
«Аталанта» взяла второй трофей спустя 61 год
Вся Болонья мощно празднует выход в ЛЧ. Видео
Итальянские тренеры — вторые по титулам ЛЕ
Лишь два игрока оформляли хет-трики в финалах ЛЕ
Танцы в чемпионской раздевалке «Аталанты». Видео
5 лучших игроков по «гол+пас» в топ-5 лигах