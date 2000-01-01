Стал известен лучший вратарь Серии А сезона-2023/2024

Выдающаяся статистика

Ди Грегорио провёл за «Монцу» 34 матча в Серии А, в которых пропустил 35 мячей. Микеле сыграл 14 «сухих» встреч. За тур до завершения итальянской Серии А сезона-2023/2024 «Монца» находится на 12-м месте в турнирной таблице.