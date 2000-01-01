5 самых дорогих трансферов защитников
Скоро в главных лигах Европы откроется трансферное окно. Мы решили посмотреть на самые дорогие переходы защитников в истории. Кто вошёл в топ-5 наиболее дорогостоящих, по данным Transfermarkt?
5-е место — Уэсли Фофана
Защитник перебрался из «Лестера» в «Челси» в сезоне-2022/2023 за € 80,4 млн.
4-е место — Вирджил ван Дейк
Трансфер футболиста из «Саутгемптона» обошёлся «Ливерпулю» в € 84,65 млн в сезоне-2017/2018.
3-е место — Маттейс де Лигт
Защитник перешёл из «Аякса» в «Ювентус» за € 85,50 млн в июле 2019-го.
2-е место — Гарри Магуайр
В сезоне-2019/2020 «Манчестер Юнайтед» заплатил за трансфер футболиста из «Лестера» € 87 млн.
1-е место — Йошко Гвардиол
Защитник перешёл из «РБ Лейпциг» в «Ман Сити» за € 90 млн в сезоне-2023/2024.
Топ-5 самых дорогих трансферов защитников в истории
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