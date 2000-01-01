Семак приблизился к Романцеву. Сколько до рекорда?
Сергей Семак завоевал с «Зенитом» шестое чемпионство подряд. Тренер сине-бело-голубых благодаря этому укрепился на втором месте в топе специалистов с наибольшим числом титулов чемпионата России.
4-5-е место — Леонид Слуцкий
С ЦСКА Слуцкий становился чемпионом России трижды: в 2013, 2014 и 2016 годах.
4-5-е место — Юрий Сёмин
На счету Сёмина три трофея РПЛ с «Локомотивом»: в 2002, 2004 и 2018 годах.
3-е место — Валерий Газзаев
Газзаев взял четыре титула чемпионата России: один с «Аланией» (1995) и три с ЦСКА (2003, 2004, 2006).
2-е место — Сергей Семак
На счету Семака шесть титулов с «Зенитом» (2019-2024).
1-е место — Олег Романцев
Романцев завоевал со «Спартаком» восемь чемпионских трофеев (1992-1994, 1997-2001).
Семак — второй по числу титулов чемпионата России среди тренеров
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