Семак — второй по числу титулов чемпионата России среди тренеров

Семак приблизился к Романцеву. Сколько до рекорда?

Сергей Семак завоевал с «Зенитом» шестое чемпионство подряд. Тренер сине-бело-голубых благодаря этому укрепился на втором месте в топе специалистов с наибольшим числом титулов чемпионата России.