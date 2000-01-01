Рамсдейл пришёл на матч «Саутгемптона» в нелепом костюме Хагрида

Рамсдейл пришёл на матч в нелепом костюме

Голкипер «Арсенала» в стиле Хагрида из «Гарри Поттера» посетил игру «Саутгемптона» и «Лидса» (1:0). Так он поддержал своего друга Дэвида Брукса, играющего за «святых»!