Рамсдейл пришёл на матч в нелепом костюме
Голкипер «Арсенала» в стиле Хагрида из «Гарри Поттера» посетил игру «Саутгемптона» и «Лидса» (1:0). Так он поддержал своего друга Дэвида Брукса, играющего за «святых»!
Рамсдейл пришёл на матч «Саутгемптона» в нелепом костюме Хагрида
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