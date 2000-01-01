5 самых дорогих трансферов полузащитников в истории
Transfermarkt опубликовал список самых дорогих трансферов полузащитников в истории футбола. Кто вошёл в пятёрку лучших?
5-е место — Поль Погба
Переход Поля Погба из «Ювентуса» в «Манчестер Юнайтед» летом 2017 года обошёлся «дьяволам» в € 105 млн.
4-е место — Мойсес Кайседо
Мойсес Кайседо сменил «Брайтон» на «Челси» в летнее трансферное окно 2023 года. Лондонцы заплатили за эквадорца € 116 млн.
3-е место — Деклан Райс
Капитан «Вест Хэма» Деклан Райс перешёл в «Арсенал» летом 2023 года. «Канонирам» трансфер обошёлся в € 116,6 млн.
2-е место — Энцо Фернандес
Зимой 2023 года Энцо Фернандес стал самым дорогим новичком в истории Премьер-лиги. Аргентинец перешёл из «Бенфики» в «Челси» за € 121 млн.
1-е место — Филиппе Коутиньо
Трансфер Филиппе Коутиньо из «Ливерпуля» в «Барселону» в 2018 году обошёлся сине-гранатовым в € 135 млн!
Топ-5 самых дорогих трансферов полузащитников в истории футбола
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