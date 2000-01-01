«Саутгемптон» через плей-офф попал в АПЛ. Реакция стадиона — бесценна!

Реакция стадиона на выход «Саутгемптона» в АПЛ

«Саутгемптон» обыграл «Лидс» (1:0) в финале плей-офф Чемпионшипа и вышел в АПЛ. Стадион отреагировал на победу своей команды очень шумно!