Олссон стал чемпионом Дании несмотря на тяжёлую болезни
Экс-игрок «Краснодара» Кристоффер Олссон вынес на поле трофей чемпионов Дании и вручил его одноклубникам из «Мидтьюлланна». Игрок сейчас восстанавливается после тяжёлого заболевания мозга, из-за которого он провёл на ИВЛ несколько недель.
Олссон вручил «Мидтьюлланну» трофей чемпионов Дании после тяжёлой болезни. Видео
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