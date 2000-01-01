Олссон вручил «Мидтьюлланну» трофей чемпионов Дании после тяжёлой болезни. Видео

Олссон стал чемпионом Дании несмотря на тяжёлую болезни

Экс-игрок «Краснодара» Кристоффер Олссон вынес на поле трофей чемпионов Дании и вручил его одноклубникам из «Мидтьюлланна». Игрок сейчас восстанавливается после тяжёлого заболевания мозга, из-за которого он провёл на ИВЛ несколько недель.