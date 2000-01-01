5 самых дорогих трансферов вратарей в истории
Transfermarkt составил список самых дорогих трансферов голкиперов в истории. Кто вошёл в пятёрку?
5-е место — Эдерсон
Перед сезоном-2017/2018 вратарь перешёл из «Бенфики» в «Манчестер Сити» за € 40 млн.
4-е место — Андре Онана
«Манчестер Юнайтед» приобрёл голкипера у «Интера» перед сезоном-2023/2024 за € 50,2 млн.
3-е место — Джанлуиджи Буффон
Летом 2001 года вратарь перешёл из «Пармы» в «Ювентус» за € 52,8 млн.
2-е место — Алисон Бекер
«Ливерпуль» выкупил голкипера у «Ромы» за € 62,5 млн летом 2018 года.
1-е место — Кепа Аррисабалага
Перед сезоном-2018/2019 вратарь перешёл из «Атлетика» в «Челси» за € 80 млн.
5 самых дорогих трансферов вратарей в истории
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