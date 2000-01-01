35 молодых игроков Европы, которые скоро выйдут на топ-уровень

35 молодых игроков Европы, которые выйдут на новый уровень
Фабиу Карвалью — 20 лет, «Ливерпуль»
Молодой вундеркинд перешёл из «Фулхэма». «[Я бы хотел в будущем] несколько «Золотых мячей», несколько трофеев Лиги Чемпионов. Вы смеётесь, а я говорю серьёзно».
Карим Адейеми — 20 лет, «Боруссия» Дортмунд
В прошлом сезоне только звездный Эрлинг Холланд из игроков U21 забил больше него. Летом сменил «Зальцбург» на «шмелей» и уже забил в Кубке.
Йереми Пино — 19 лет, «Вильярреал»
Воспитанник, который уже стал звездой клуба и игроком сборной. Кажется, Йереми очень близок к тому, чтобы в конце сезона перейти в топ-клуб.
Вильям Салиба — 21 год, «Арсенал»
Яркий прошлый сезон за «Марсель», стал лучшим молодым игроком Лиги 1 и вернулся в «Арсенал». Теперь у центрдефа новая цель — взять трофеи в Англии.
Лука Сучич — 20 лет, «Зальцбург»
Полузащитник прошёл все команды «Зальцбурга» с низов. Подаёт большие надежды, очень универсален. Уже на радарах грандов.
Беньямин Шешко — 19 лет, «Зальцбург»
Один из лучших игроков U19 этого сезона по системе «гол+пас». Уже известно, что форвард после этого сезона перейдёт в «Лейпциг». Начать следить можно уже сейчас.
Кастельо Лукеба — 19 лет, «Лион»
Кастельо — второй Юмтити в «Лионе». Подвижный центральный защитник, номинант на лучшего молодого игрока года Лиги 1 — 2021/2022. В этом сезоне нужно закрепить успех прошлого, и тогда топ-клуб — вопрос времени.
Натан Коллинз — 21 год, «Вулверхэмптон»
Очень стабильный центральный защитник для своих лет. Перешел из «Бëрнли», который вылетел в Чемпионшип. Лидер обороны сборной Ирландии.
Сантьяго Хименес — 21 год, «Фейеноорд»
Мексиканский джокер «Фейеноорда». Оформил 5+1 в 7 матчах, и везде он выходил на замену. За «Крус Асуль» до перехода забивал пять матчей подряд.
Дестини Удоджи — 19 лет, «Удинезе»
11 результативных действий с прошлого сезона — уже феноменально для латераля. Его выкупил «Тоттенхэм», но этот сезон он проводит за «Удинезе», и команда сенсационно идёт в лидерах Серии А.
Ли Кан Ин — 21 год, «Мальорка»
Крайне талантливый южнокорейский плеймейкер, воспитанник «Валенсии». За «Мальорку» уже номинировался на игрока месяца в Ла Лиге.
Мохамед Али Чо — 18 лет, «Реал Сосьедад»
«Реал Сосьедад» забрал его из Лиги 1 на замену Исаку. В Испании пока не забивал, но зато стал самым молодым игроком в XXI веке, которому удалось отдать ассист в двух матчах Ла Лиги подряд.
Адам Гложек — 20 лет, «Байер»
Разносил за «Спарту» чемпионат Чехии, а теперь решил рвануть в Бундеслигу. «Байер» очень неубедителен в начале сезона — пока зажечь не получается. Но всё ещё впереди.
Нико Уильямс — 20 лет, «Атлетик»
Брат «железного» Иньяки Уильямса. В этом сезоне его намного чаще подводят к основе. Скоростной вингер, который не боится брать игру на себя. Недавно дебютировал за сборную Испании, отдал ассист.
Матис Тель — 17 лет, «Бавария»
Главный талант «Ренна», который не побоялся в юном возрасте перейти сразу в топ-клуб. Нагельсманн ждёт от него 10-15 голов. Два уже есть.
Оркан Кёкчу — 21 год, «Фейеноорд»
Лидер и капитан команды уже в столь юном возрасте. Только Душан Тадич может потягаться с ним в создании голевых моментов. Если закрепит успех прошлого сезона, то топ-клуб обязательно придёт.
Ромео Лавиа — 18 лет, «Саутгемптон»
Один из многих воспитанников «Сити», перебравшихся в «Саутгемптон» за игровой практикой. Настолько ярко себя проявил на старте сезона, что его хотел забрать «Челси» за € 50 млн.
Юссуфа Мукоко — 17 лет, «Боруссия» Дортмунд
Тот самый парень, который разрывал Германию на юношеском уровне. В этом сезоне Юссуфа намного чаще играет в основе — пришло время проявить себя на новом уровне.
Арсен Захарян — 19 лет, «Динамо» Москва
Звезда российского футбола. Более 50 матчей за «Динамо» к 19 годам, практически осуществлённый переход в «Челси» летом — это только начало.
Андреас Шельдеруп —
18 лет, «Норшелланн»
18 лет, «Норшелланн»
Ещё один норвежский талант в атаку. Мог играть в академии «Ливерпуля», но выбрал Данию. В этом сезоне у него пять голов в 10 матчах. Уже на крючке у «Севильи».
Расмус Хойлунн —
19 лет, «Аталанта»
19 лет, «Аталанта»
На Холанда смахивает не только фамилией, но и своими габаритами. «Аталанта» забрала его в конце трансферного окна у «Штурма» и точно не прогадала — и гол, и ассист он уже оформил.
Арда Гюлер — 17 лет, «Фенербахче»
Подрастающий диспетчер сборной Турции. Уже выдали «десятку» в «Фенербахче» и возлагают на него большие надежды.
Карни Чуквуэмека — 18 лет, «Челси»
Лучший игрок Евро U19. «Челси» очень выгодно забрал его у «Астон Виллы», но дебютировать пока не даёт. Грэм Поттер может предоставить ему шанс, главное — воспользоваться им.
Хави Симонс — 19 лет, «ПСВ»
Променял «ПСЖ» на ПСВ, чтобы получить больше игровой практики. И уже здорово себя проявил: 7+3 в 11 играх и звание лучшего игрока августа в Эредивизии.
Милош Керкез — 18 лет, «АЗ»
Регулярно зажигает на левом фланге обороны в Нидерландах, а недавно дебютировал и в сборной Венгрии. Милош сам сказал, что его главная цель — совсем скоро оказаться в Англии или Испании.
Кайки — 18 лет, «Альмерия»
Центрбека «Сантоса» отслеживала «Барса», но в итоге прихватила «Альмерия». Если адаптация к Ла Лиге пройдёт быстро, то он наверняка станет открытием сезона.
Арнау Мартинес — 19 лет, «Жирона»
Яркий латераль, один из самых перспективных на своей позиции. Помог выбраться «Жироне» из Сегунды — забил в финальном матче плей-офф. Теперь — новый уровень.
Данго Уаттара — 20 лет, «Лорьян»
«Лорьян» — главное открытие сезона во Франции, а Данго — его лидер. Только Месси и Неймар сделали больше результативных действий в Лиге 1.
Райан Шерки – 19 лет, «Лион»
Талантливый француз становится главным креативщиком «Лиона». Если он получит больше игрового времени, может выдать сверхрезультативный сезон.
Мало Гюсто – 19 лет, «Лион»
Его сравнивают с Трентом Александер-Арнольдом, и неспроста: у Мало немало обводок и точных навесов за матч. Уже на радарах «МЮ» и «Барсы».
Гонсалу Рамуш — 21 год, «Бенфика»
«Бенфике» не пришлось искать замену Нуньесу, потому что есть Гонсалу. Крайне результативный форвард ведёт за собой команду в этом сезоне.
Мигель Гутьеррес — 21 год, «Жирона»
Воспитанник «Реала», которому так и не нашлось места в основе. Зато в новом клубе уже вовсю показывает свои сильные стороны: техника, скорость, перехваты. Мадрид может задуматься и о возвращении.
Даниил Худяков — 18 лет, «Локомотив»
«Локо» готовит будущего №1 сборной. CIES уже внесла Даниила в тройку самых перспективных игроков до 18 лет.
Жереми Фримпонг — 21 год, «Байер»
Очень результативный правый защитник «фармацевтов». Помогает атаке в самый нужный момент, но и про оборону не забывает.
Михаил Мудрик — 21 год, «Шахтер»
За украинцем гоняется уже половина Европы. Техничный, скоростной, с поставленным ударом. Очень хочет перейти именно в топ-клуб и публично заявил в интервью, что в команду уровня «Брентфорда» не перейдёт.
35 молодых игроков Европы, которые скоро выйдут на топ-уровень
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