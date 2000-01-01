35 молодых игроков Европы, которые скоро выйдут на топ-уровень

Андреас Шельдеруп —

18 лет, «Норшелланн»

Ещё один норвежский талант в атаку. Мог играть в академии «Ливерпуля», но выбрал Данию. В этом сезоне у него пять голов в 10 матчах. Уже на крючке у «Севильи».