Отпраздновал так отпраздновал! Болельщик улетел с трибуны после забитого гола
Прыгнул с трибуны на тренерскую скамейку и пробил крышу. Безумие из Мексики! Фанат «Пачуки» и перебор эмоций.
Видео – @ufcfooty.
Видео – @ufcfooty.
Отпраздновал так отпраздновал! Болельщик улетел с трибуны после забитого гола
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