Отпраздновал так отпраздновал! Болельщик улетел с трибуны после забитого гола

Прыгнул с трибуны на тренерскую скамейку и пробил крышу. Безумие из Мексики! Фанат «Пачуки» и перебор эмоций.



Видео – @ufcfooty.