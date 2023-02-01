Палмер стал лучшим молодым игроком сезона АПЛ
Хавбек «Челси» победил в номинации «Лучший молодой игрок сезона в АПЛ». На награду претендовали Холанд, Фоден, Сака, Исак, Майну, Салиба и Удоджи!
Невероятный сезон!
В сезоне-2023/2024 Коул набрал 32 очка по системе «гол+пас» — он забил 22 мяча и отдал 10 голевых передач.
Ближайшие преследователи
Холанд, Фоден и Сака были главными соперниками за эту награду. У всех них тоже потрясающая статистика: Эрлинг – 32 (27+5) очка по системе «гол+пас», Фил — 25 (17+8) и Букайо — 25 (16+9)!
Коул Палмер — лучший молодой игрок АПЛ сезона-2023/2024
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