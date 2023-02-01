Коул Палмер — лучший молодой игрок АПЛ сезона-2023/2024

Ближайшие преследователи

Холанд, Фоден и Сака были главными соперниками за эту награду. У всех них тоже потрясающая статистика: Эрлинг – 32 (27+5) очка по системе «гол+пас», Фил — 25 (17+8) и Букайо — 25 (16+9)!