Мбаппе купил портрет Пеле за € 520 тысяч!
Компания Artcurial устроила благотворительный аукцион, в котором приняли участие футболисты «ПСЖ». Всего на мероприятии удалось собрать € 2,7 млн, а главным лотом вечера стал портрет Пеле!
Портрет Пеле за более чем полмиллиона евро
Картина, написанная уличным художником Hopare на холсте размером 200х150 см в 2023 году, называется «Король». Она была выставлена на торги со стартовой ценой в € 5 тысяч.
Настоящая борьба
Когда цена картины достигла отметки в € 300 тысяч, на неё осталось два претендента — Хакими и Мбаппе. В конечном счёте портрет достался Килиану за € 520 тысяч.
Мбаппе купил портрет Пеле за € 520 тысяч на аукционе среди игроков «ПСЖ»
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