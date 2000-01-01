У сборной Нидерландов на ЧМ-2022 очень крутая сборная. И вот почему

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Сборная Нидерландов на ЧМ-2022
Сборная Нидерландов на ЧМ-2022
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Главный вопрос: какие тактические хитрости использует ван Гал на этот раз?
Главный вопрос: какие тактические хитрости использует ван Гал на этот раз?
В чём будут играть
В чём будут играть
Домашний комплект формы в оранжевых цветах, но на этот раз с другим оттенком. Бросается в глаза светло-оранжевый цвет, получивший название Laser Orange. Выездная форма – в тёмно-синих цветах, но на ней также есть чёрные вставки, а логотипы выполнены в оранжевых цветах.
Путь на ЧМ: первое место в группе
Путь на ЧМ: первое место в группе
Голландцы стартовали с поражения в гостевой игре с Турцией (2:4), но после этого выдали серию из девяти матчей без поражений и попали в Катар напрямую. Они заняли первое место в группе, где, помимо Турции, выступали Норвегия, Черногория, Латвия и Гибралтар.
Главный тренер – Луи ван Гал
Главный тренер – Луи ван Гал
Рулит сборной Нидерландов уже в третий раз. Первая попытка была неудачной – пролетели мимо ЧМ-2002. Во второй раз всё получилось куда лучше: сборная завоевала бронзу на ЧМ-2014. Раньше работал в «Аяксе», «Барселоне», «Баварии», «МЮ».
Главная звезда — Вирджил ван Дейк
Главная звезда — Вирджил ван Дейк
Для опытного защитника ван Дейка ЧМ-2022 станет первым в карьере! Более того, ранее ван Дейк ни разу не играл на крупных турнирах, поскольку Евро-2020 пропустил из-за травмы.
Молодая звезда — Ксави Симонс, 19 лет
Молодая звезда — Ксави Симонс, 19 лет
Воспитанник «Барсы» подавал большие надежды, но в 2019-м его переманил «ПСЖ». Однако в основе второго гранда в своей карьере полузащитник не закрепился и в прошлом году перешёл в ПСВ. В этом сезоне 19-летний игрок разрывает — 8+3 по системе «гол+пас» в 14 матчах Эредивизии.
Ориентировочный состав
Ориентировочный состав
Вероятная схема: 3-4-3.
Расписание матчей
Расписание матчей
Нидерланды — явный фаворит группы! Есть все шансы на первое место.
Факт: Промес пролетел мимо чемпионата мира
Факт: Промес пролетел мимо чемпионата мира
21 октября голландцы назвали расширенный состав. В списке не оказалось травмированного полузащитника Жоржиньо Вейналдума и нападающего «Спартака» Квинси Промеса. О причинах отсутствия спартаковца мы уже писали ранее. 
У сборной Нидерландов на ЧМ-2022 очень крутая сборная. И вот почему
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