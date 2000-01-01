5 плюсов и минусов сборной Нидерландов на ЧМ-2022

5 плюсов и минусов Нидерландов на ЧМ-2022
Прошлый выход в плей-офф для «оранжевых» завершился бронзой. Однако сейчас это менее звёздная и яркая команда. Или ван Гал что-то задумал?
Коди Гакпо великолепен
Одно из открытий ЧМ-2022. Забил трижды: левой, правой и головой. Гакпо ведёт атаку Нидерландов, перемещаясь по всей зоне нападения. Скоростной, прыгучий, с дальним ударом. Идеальный нападающий, который теперь ещё и в лайв-режиме «пишет» резюме для перехода в топ-клуб.
Завязаны на одном игроке
На фоне великолепного Гакпо остальные игроки атаки просто теряются. Кто-то в плохой форме (Депай), кто-то просто выглядит слабо (Вегорст, де Йонг, Янссен). Одного игрока точно будет мало, чтобы выиграть первый Кубок мира.
Хитрость Луи ван Гала
Ван Гал – старый лис. На ЧМ-2014 тренер внезапно переключил команду на схему 5-3-2 и взял бронзу. Сейчас тоже эксперименты с тремя центральными защитниками. И, кажется, ЛВГ сделал работу над ошибками, чтобы разгоняться постепенно. На плей-офф тренер точно что-то заготовил.
Нидерланды штормит в плей-офф ЧМ
«Оранжевые» десять раз выходили в плей-офф, а дальше у них или всё очень плохо (четыре раза вылетали в 1/8), или напротив – почти гарантия медалей. Три раза брали серебро и однажды бронзу.
Магия Френки де Йонга
Краеугольный камень системы Нидерландов. Френки прекрасен, когда ему доверяют, и он сам понимает собственную роль. Это футболист, способный нестандартным действием решить исход матча.
Команда, у которой мало опыта борьбы за медали
На прошлогоднем Евро-2020 «оранжевые» вылетели как раз в 1/8 финала, споткнувшись об организованную, но беззвёздную команду Чехии. И, кажется, у Нидерландов есть проблема с давлением. Когда ставки чересчур высоки, команда ломается. Последствия того, что в составе мало по-настоящему топовых игроков.
Схема в три ЦЗ «задушит» американскую систему
Штаты играют размашисто в 4-3-3, а Нидерланды в 3-4-1-2 могут сковать любые атаки. Боязно разве что за левый фланг, где против Дейли Блинда выйдет шустрый Тимоти Веа.
На групповом этапе ЧМ-2022 не впечатлили
Ван Гал – гроссмейстер тактики, но в первых матчах Нидерланды выглядели так себе. Сенегал успешно сдерживал «оранжевых» до 84-й минуты. Эквадор вообще сыграл вничью, наиграв на победу. Да, с Катаром голландцы устроили шоу, но этот матч точно не показательный.
Отличная глубина состава
Если оценивать позиции, Нидерланды здорово укомплектованы. На каждую позицию есть два игрока. Плюс ещё не раскрыт потенциал молодёжи: Ланга, Симонса, Тейлора, Фримпонга, Маласии.
Слабый вратарь
При всём уважении, но Андрис Нопперт находится в затянувшемся прыжке выше головы. Голкипер «Херенвена» никогда не играл при таком уровне ответственности.
1/8 финала, 3 декабря, 18:00: Нидерланды – США
5 плюсов и минусов сборной Нидерландов на ЧМ-2022
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