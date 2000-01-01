5 плюсов и минусов сборной Нидерландов на ЧМ-2022

Команда, у которой мало опыта борьбы за медали

На прошлогоднем Евро-2020 «оранжевые» вылетели как раз в 1/8 финала, споткнувшись об организованную, но беззвёздную команду Чехии. И, кажется, у Нидерландов есть проблема с давлением. Когда ставки чересчур высоки, команда ломается. Последствия того, что в составе мало по-настоящему топовых игроков.