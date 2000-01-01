Голевые перестрелки и снятое проклятие. Как выступали сборные в 1/8 финала предыдущих ЧМ

Как выступали сборные в 1/8 финала предыдущих ЧМ
Вспоминаем, как участники 1/8 финала ЧМ-2022 показали себя в своих последних матчах на этой стадии турнира.
Нидерланды — ЧМ-2014, победа над Мексикой 2:1
«Оранье» пропустили в начале второго тайма, но забили два мяча в концовке драматичного матча.
США — ЧМ-2014, поражение от Бельгии 1:2 д.в.
Основное время игры закончилось со счётом 0:0, однако в дополнительное время американцы сломались.
Аргентина — ЧМ-2018, поражение от Франции 3:4
В ярчайшем противостоянии аргентинцы пропустили первыми, затем вышли вперёд, но не удержали добытое преимущество.
Австралия — ЧМ-2006, поражение от Италии 0:1
Австралийцы проиграли лишь из-за спорного пенальти, реализованного Франческо Тотти в самом конце матча.
Франция — ЧМ-2018, победа над Аргентиной 4:3
Дубль в том матче сделал 19-летний на тот момент Килиан Мбаппе.
Польша — ЧМ-1986, поражение от Бразилии 0:4
Поляков 36 лет не было в плей-офф ЧМ. Тогда они без шансов уступили южноамериканской сборной.
Англия — ЧМ-2018, победа над Колумбией 1:1 (4:3 пен.)
В этом матче англичанине впервые за 22 года выиграли серию послематчевых пенальти, сняв таким образом давнее проклятие.
Сенегал — ЧМ-2002, победа над Швецией 2:1 д.в.
Африканцы на своём первом ЧМ сенсационно вошли в восьмёрку лучших, забив «золотой» гол в 1/8 финала. Помните ещё такое правило?
Япония — ЧМ-2018, поражение от Бельгии 2:3
Японцы едва не сотворили сенсацию, поведя 2:0 в матче с Бельгией, считавшейся одним из фаворитов турнира. Но испугались собственной смелости и проиграли.
Хорватия — ЧМ-2018, победа над Данией 1:1 (3:2 пен.)
Путь хорватов к серебряным медалям начался с нервной победы над датчанами. Команды быстро забили друг другу по голу, после чего отложили выяснение отношений до серии пенальти.
Бразилия — ЧМ-2018, победа над Мексикой 2:0
Бразильцы на классе расправились с Мексикой, которая в седьмой раз подряд вылетела в 1/8 финала ЧМ.
Южная Корея — ЧМ-2010, поражение от Уругвая 1:2
Дубль 23-летнего Луиса Суареса, выступавшего тогда за «Аякс», похоронил надежды корейцев пройти дальше.
Марокко — ЧМ-1986, поражение от ФРГ 0:1
Марокканцы сенсационно выиграли группу с Англией, Польшей и Португалией, а в 1/8 финала достойно выглядели в матче с немцами.
Испания — ЧМ-2018, поражение от России 1:1 (3:4 пен.)
Этот матч мы никогда не забудем. Сборная России выстояла в основное и дополнительное время, а в серии пенальти испанцев остановила нога Акинфеева.
Португалия — ЧМ-2018, поражение от Уругвая 1:2
Дубль Эдинсона Кавани отправил Криштиану Роналду и компанию домой.
Швейцария — ЧМ-2018, поражение от Швеции 0:1
Довольно скучная игра, чуть сильнее в которой оказалась скандинавская сборная.
Голевые перестрелки и снятое проклятие. Как выступали сборные в 1/8 финала предыдущих ЧМ
Читайте также
Какие топ-вратари покинули ЧМ-2022?
Лучшие матчи 1/8 финала в истории ЧМ
Сборные-неудачники группового этапа ЧМ-2022
Главные герои группового этапа ЧМ-2022
🇦🇷 5 плюсов и минусов сборной Аргентины
🇦🇺 5 плюсов и минусов сборной Австралии
🇺🇸 5 плюсов и минусов сборной США
🇳🇱 5 плюсов и минусов сборной Нидерландов
🌶 Самые острые форварды ЧМ-2022
🇵🇹 Новые звёзды сборной Португалии
🇧🇷 И без Неймара ярко! Новые звёзды Бразилии
🇩🇪 Драма немецкой сборной на ЧМ-2022
Самые дорогие игроки ЧМ по номерам: от №1 до №26
🇩🇪 Кто может вытащить Германию в плей-офф
🇪🇸 Новые лидеры Испании на ЧМ-2022
🇵🇱 Крутое достижение Войцеха Щенсного