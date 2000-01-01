Роналду помешает Марокко установить рекорд Африки? Крутая интрига 1/4 финала ЧМ

Интрига №2: выйдет и забьёт ли Роналду в плей-офф?

Решение оставить Криштиану на скамейке в 1/8 финала с Швейцарией оказалось оправданным. Однако шума после матча было много: по информации португальских СМИ, Роналду отказался тренироваться с командой и хотел уехать из сборной. Но там всё быстро опровергли.