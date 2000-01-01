«МЮ» повторил антирекорд 50-летней давности
«Манчестер Юнайтед» проиграл «Арсеналу» (0:1) в рамках 37-го тура АПЛ на «Олд Траффорд» и повторил антирекорд сезона-1973/1974. Какое «достижение» покорилось команде Эрика тен Хага?
Кошмарная статистика
Поражение от «Арсенала» стало девятым для «МЮ» дома в этом розыгрыше АПЛ — больше «дьяволы» ещё никогда не проигрывали. Так же плохо было ещё в пяти сезонах: 1920/1921, 1930/1931, 1933/1934, 1962/1963 и 1973/1974.
«Манчестер Юнайтед» проиграл «Арсеналу» и повторил антирекорд сезона-1973/1974
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