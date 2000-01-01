«Манчестер Юнайтед» проиграл «Арсеналу» и повторил антирекорд сезона-1973/1974

Кошмарная статистика

Поражение от «Арсенала» стало девятым для «МЮ» дома в этом розыгрыше АПЛ — больше «дьяволы» ещё никогда не проигрывали. Так же плохо было ещё в пяти сезонах: 1920/1921, 1930/1931, 1933/1934, 1962/1963 и 1973/1974.