«Болонья» сыграет в Лиге чемпионов впервые за 60 лет!

«Болонья» вышла в ЛЧ впервые за 60 лет

«Аталанта» обыграла «Рому» (2:1), тем самым обеспечив «Болонье» место в топ-5 за два тура до конца Серии А. Красно-синие впервые за 60 лет сыграют в главном еврокубке!