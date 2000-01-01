«Болонья» вышла в ЛЧ впервые за 60 лет
«Аталанта» обыграла «Рому» (2:1), тем самым обеспечив «Болонье» место в топ-5 за два тура до конца Серии А. Красно-синие впервые за 60 лет сыграют в главном еврокубке!
Потрясающее достижение
Тьяго Мотте понадобился год и восемь месяцев, чтобы вывести «Болонью» в групповой этап Лиги чемпионов. Последний раз красно-синие выступали в Кубке европейских чемпионов в сезоне-1964/1965.
«Болонья» сыграет в Лиге чемпионов впервые за 60 лет!
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