Ни один английский клуб не вышел в финал еврокубков впервые с 2020 года!

Успехи английских команд

В этом сезоне «Вест Хэм» и «Ливерпуль» вылетели в 1/4 финала ЛЕ, «Брайтон» — в 1/8 финала ЛЕ. «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкасл» не вышли из групп в ЛЧ, а «Ман Сити» и «Арсенал» вылетели в 1/4 финала турнира. «Астон Вилла» добралась до полуфинала ЛК.