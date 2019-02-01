Без английских клубов в финалах еврокубков
9 мая окончательно определились все финалисты трёх еврокубков. Среди счастливчиков не оказалось английских команд, хотя в этом сезоне за европейские трофеи боролись восемь клубов из АПЛ. Такого не случалось с 2020 года!
Успехи английских команд
В этом сезоне «Вест Хэм» и «Ливерпуль» вылетели в 1/4 финала ЛЕ, «Брайтон» — в 1/8 финала ЛЕ. «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкасл» не вышли из групп в ЛЧ, а «Ман Сити» и «Арсенал» вылетели в 1/4 финала турнира. «Астон Вилла» добралась до полуфинала ЛК.
Англичане в еврокубках-2019/2020
В сезоне-2019/2020 в еврокубки вышли семь команд из АПЛ. «Тоттенхэм», «Ливерпуль» и «Челси» вылетели в 1/8 финала ЛЧ, а «Ман Сити» — в четвертьфинале. В ЛЕ «Арсенал» вылетел в 1/16 финала, «Вулверхэмптон» — в 1/4 финала, а «МЮ» — в полуфинале.
Европейские финалы без англичан
Так что сезон-2019/2020 обошёлся без английских команд в финале ЛЧ и ЛЕ. В финале Лиги чемпионов сыграли «Бавария» и «ПСЖ» (1:0), трофей Лиги Европы разыграли «Севилья» и «Интер» (3:2).
Ни один английский клуб не вышел в финал еврокубков впервые с 2020 года!
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