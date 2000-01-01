«Динамо» победило, а «Зенит» проиграл. У аналитиков изменился главный претендент на титул

«Краснодар»

Вероятность победы в РПЛ у «Краснодара» осталась той же — 19,8%, а вот стать вице-чемпионами — снизилась с 44,5% до 23,4%. По мнению суперкомпьютера Opta, «быки», скорее всего, финиширует третьими (48,9%).