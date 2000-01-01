Главный претендент на чемпионство, по мнению Opta
«Динамо» победило «Балтику» (3:2) и вышло на чистое первое место в РПЛ благодаря осечкам «Краснодара» и «Зенита». Кого теперь Opta считает главным претендентом на чемпионство?
«Динамо»
Бело-голубые после 28-го тура стали главными претендентами на чемпионство. Вероятность их победы выросла с 16,5% до 50,7%. Шанс финишировать вторыми куда меньше — 27,9%.
«Краснодар»
Вероятность победы в РПЛ у «Краснодара» осталась той же — 19,8%, а вот стать вице-чемпионами — снизилась с 44,5% до 23,4%. По мнению суперкомпьютера Opta, «быки», скорее всего, финиширует третьими (48,9%).
«Зенит»
Больше всех пострадал «Зенит», чьи шансы на чемпионство упали с 60,4% до 29,5%. Вероятность завоевать серебро выросла с 26,5% до 47,9%.
«Динамо» победило, а «Зенит» проиграл. У аналитиков изменился главный претендент на титул
Читайте также
Мбаппе уходит из «ПСЖ» рекордсменом
У Родри вторая беспроигрышная серия в истории АПЛ
Палмер — первый за 6 лет «игрок месяца» из «Челси»
Реакция Зидана на камбэк «Реала» в ЛЧ. Видео
Худший сезон Англии в еврокубках за четыре года
«Байер» установил нереальный еврорекорд
«Олимпиакос» празднует исторический выход в финал!
«Реал» — лидер по финалам ЛЧ с большим отрывом
Анчелотти побил рекорд Фергюсона по числу игр в ЛЧ
Ширан с «Ипсвичем» исполнил фанатскую песню. Видео
Мюллер повторил рекорд Хави в ЛЧ
Трофеи Кейна в «Баварии» в первый сезон
ПСВ масштабно отпраздновал чемпионство! Видео
Футболисты «Боруссии» исполнили песню Адель. Видео
Топ-5 клубов XXI века по победам в Лиге чемпионов
3-й финал ЛЧ для «Боруссии». Что было в прошлых?