Лучшие бомбардиры в XXI веке из клубов топ-5 лиг
Transfermarkt составил список лучших бомбардиров в XXI веке среди игроков, выступавших в клубах из топ-5 лиг. Кто вошёл в пятёрку лучших?
5-е место — Златан Ибрагимович
Форвард поиграл за «Мальмё», «Аякс», «Милан», «Интер», «Ювентус», «Барселону», «ПСЖ» и «МЮ». Швед забил 392 гола за 651 матч.
4-е место — Карим Бензема
«Лион» и «Реал» — единственные клубы топ-лиг, за которые выступал нападающий. Француз сыграл 796 матчей и забил 420 мячей.
3-е место — Роберт Левандовски
Роберт Левандовски играл за «Боруссию», «Баварию» и «Барселону». Поляк сумел отличиться 504 раз за 653 игры.
2-е место — Криштиану Роналду
Роналду сыграл 918 раз за «Манчестер Юнайтед», «Реал» и «Ювентус». Португалец забил 696 мячей.
1-е место — Лионель Месси
Лео почти всю карьеру играл за «Барселону» и два года отдал «ПСЖ». За время в Европе аргентинец сыграл 853 матча и забил в них 704 гола.
Лучшие бомбардиры XXI века среди игроков, выступавших в клубах топ-5 лиг
Читайте также
Глушенков — лучший по ассистам в РПЛ за восемь лет
«Болонья» вышла в ЛЧ впервые за 60 лет
Обновлённый прогноз на победителя РПЛ
Мбаппе уходит из «ПСЖ» рекордсменом
У Родри вторая беспроигрышная серия в истории АПЛ
Палмер — первый за 6 лет «игрок месяца» из «Челси»
Реакция Зидана на камбэк «Реала» в ЛЧ. Видео
Худший сезон Англии в еврокубках за четыре года
«Байер» установил нереальный еврорекорд
«Олимпиакос» празднует исторический выход в финал!
«Реал» — лидер по финалам ЛЧ с большим отрывом
Анчелотти побил рекорд Фергюсона по числу игр в ЛЧ
Ширан с «Ипсвичем» исполнил фанатскую песню. Видео
Мюллер повторил рекорд Хави в ЛЧ
Трофеи Кейна в «Баварии» в первый сезон
ПСВ масштабно отпраздновал чемпионство! Видео