У Родри вторая беспроигрышная серия в истории АПЛ
«Манчестер Сити» победил «Фулхэм» (4:0) — это 48-й матч Родри без поражений в АПЛ. Он сравнялся по этому показателю с Тьерри Анри и Коло Туре. Больше было только у одного игрока!
Сол Кэмпбелл
Только у экс-защитника «Арсенала» Сола Кэмпбелла была более длительная беспроигрышная серия в истории АПЛ. Он провёл 56 матчей без поражений, его серия длилась с 2002 по 2004 год.
Родри не проигрывает в 48 матчах АПЛ — это второй результат в истории лиги
Читайте также
Палмер — первый за 6 лет «игрок месяца» из «Челси»
Реакция Зидана на камбэк «Реала» в ЛЧ. Видео
Худший сезон Англии в еврокубках за четыре года
«Байер» установил нереальный еврорекорд
«Олимпиакос» празднует исторический выход в финал!
«Реал» — лидер по финалам ЛЧ с большим отрывом
Анчелотти побил рекорд Фергюсона по числу игр в ЛЧ
Ширан с «Ипсвичем» исполнил фанатскую песню. Видео
Мюллер повторил рекорд Хави в ЛЧ
Трофеи Кейна в «Баварии» в первый сезон
ПСВ масштабно отпраздновал чемпионство! Видео
Футболисты «Боруссии» исполнили песню Адель. Видео
Топ-5 клубов XXI века по победам в Лиге чемпионов
3-й финал ЛЧ для «Боруссии». Что было в прошлых?
Хуммельс — суперветеран! У него крутой рекорд в ЛЧ
Фанаты едва не сломали своего вратаря. Видео