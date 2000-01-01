Родри не проигрывает в 48 матчах АПЛ — это второй результат в истории лиги

У Родри вторая беспроигрышная серия в истории АПЛ

«Манчестер Сити» победил «Фулхэм» (4:0) — это 48-й матч Родри без поражений в АПЛ. Он сравнялся по этому показателю с Тьерри Анри и Коло Туре. Больше было только у одного игрока!