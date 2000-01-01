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«Байер» установил нереальный еврорекорд
«Байер» установил нереальный еврорекорд
«Байер» творит настоящую историю! Клуб из Леверкузена сыграл вничью с «Ромой» в полуфинале ЛЕ (2:2) и продлил беспроигрышную серию до 49 матчей. Это новый рекорд в истории Европы!
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Невероятная серия
Невероятная серия
Подопечные Хаби Алонсо не проигрывают уже 49 матчей. За это время леверкузенцы одержали 40 побед и девять раз сыграли вничью. В последний раз «Байер» проигрывал 27 мая 2023 года в матче с «Бохумом» (0:3).
Бывшие рекордсмены
Бывшие рекордсмены
Предыдущий рекорд 59 лет удерживала «Бенфика». Португальцы не проигрывали 48 матчей подряд с 22 декабря 1963 года по 14 февраля 1965-го. Серия «орлов» прервалась во второй игре четвертьфинала Кубка европейских чемпионов с «Реалом» (1:2).
У «Байера» — рекордная беспроигрышная серия в истории Европы
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