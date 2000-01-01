У «Байера» — рекордная беспроигрышная серия в истории Европы

Невероятная серия

Подопечные Хаби Алонсо не проигрывают уже 49 матчей. За это время леверкузенцы одержали 40 побед и девять раз сыграли вничью. В последний раз «Байер» проигрывал 27 мая 2023 года в матче с «Бохумом» (0:3).