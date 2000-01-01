Палмер — первый за шесть лет игрок месяца из «Челси»
Полузащитник «Челси» Коул Палмер стал игроком апреля в АПЛ. Англичанин забил семь голов и отдал один ассист. Коул — единственный футболист «Челси» с такой наградой за шесть лет! Кто был до Палмера?
Эден Азар
Эден Азар брал «игрока месяца» в далеком 2018-м. Он получил награду в сентябре. Бельгиец провел за «синих» пять встреч в АПЛ и отметился пятью мячами.
Коул Палмер стал первым футболистом «Челси» с 2018 года, который взял «игрока месяца» АПЛ
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