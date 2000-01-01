Коул Палмер стал первым футболистом «Челси» с 2018 года, который взял «игрока месяца» АПЛ

Палмер — первый за шесть лет игрок месяца из «Челси»

Полузащитник «Челси» Коул Палмер стал игроком апреля в АПЛ. Англичанин забил семь голов и отдал один ассист. Коул — единственный футболист «Челси» с такой наградой за шесть лет! Кто был до Палмера?