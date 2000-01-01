Симеоне установил рекорд «Атлетико» в Ла Лиге
«Атлетико» одолел «Сельту» (1:0) и набрал 976 очков в Ла Лиге под руководством Диего Симеоне — это рекорд по набранным очкам для тренера! До аргентинца достижение принадлежало не менее знаковой фигуре в истории «матрасников».
Великий испанский тренер
Луис Арагонес руководил мадридским «Атлетико» 18 лет. Он заходил на тренерский мостик «матрасников» четыре раза (1974-1980, 1982-1987, 1991-1993, 2001-2003). На счету испанца 973 очка в Ла Лиге.
Симеоне стал рекордсменом «Атлетико» в Ла Лиге по набранным очкам
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