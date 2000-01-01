Симеоне стал рекордсменом «Атлетико» в Ла Лиге по набранным очкам

Симеоне установил рекорд «Атлетико» в Ла Лиге

«Атлетико» одолел «Сельту» (1:0) и набрал 976 очков в Ла Лиге под руководством Диего Симеоне — это рекорд по набранным очкам для тренера! До аргентинца достижение принадлежало не менее знаковой фигуре в истории «матрасников».