Кевин Де Брëйне — второй ассистент в истории АПЛ
Де Брёйне в матче АПЛ с «Тоттенхэмом» отдал 112-ю голевую передачу. Он вышел на второе место в списке лучших ассистентов в истории лиги, обогнав Сеска Фабрегаса (111). У рекордсмена же на 50 передач больше, чем у Кевина!
Райан Гиггз
Валлиец отдал за карьеру 162 голевые передачи — он рекордсмен АПЛ и «МЮ» по этому показателю. Ему понадобилось 644 матча в Премьер-лиге, чтобы установить этот потрясающий рекорд!
Кевин Де Брёйне вышел на второе место по ассистам в истории АПЛ. А кто первый?
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