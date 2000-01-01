Кевин Де Брёйне вышел на второе место по ассистам в истории АПЛ. А кто первый?

Кевин Де Брëйне — второй ассистент в истории АПЛ

Де Брёйне в матче АПЛ с «Тоттенхэмом» отдал 112-ю голевую передачу. Он вышел на второе место в списке лучших ассистентов в истории лиги, обогнав Сеска Фабрегаса (111). У рекордсмена же на 50 передач больше, чем у Кевина!