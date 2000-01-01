Зидан забавно отреагировал на камбэк «Реала» в матче с «Баварией». Видео

Реакция Зидана на камбэк «Реала»

«Реал» победил «Баварию» (2:1). Проигрывая по ходу матча. Мадридцы забили на 88-й и 90+1-й минутах и вышли в финал Лиги чемпионов. Зинедин Зидан, наблюдавший за матчем с трибуны, забавно отреагировал на дубль Хоселу!