Реакция Зидана на камбэк «Реала»
«Реал» победил «Баварию» (2:1). Проигрывая по ходу матча. Мадридцы забили на 88-й и 90+1-й минутах и вышли в финал Лиги чемпионов. Зинедин Зидан, наблюдавший за матчем с трибуны, забавно отреагировал на дубль Хоселу!
Зидан забавно отреагировал на камбэк «Реала» в матче с «Баварией». Видео
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