У Глушенкова 15 голевых передач в сезоне РПЛ. Лучший за 8 лет результат был только раз

Глушенков — лучший по ассистам в РПЛ за восемь лет

Полузащитник «Локомотива» Максим Глушенков оформил 15-ю голевую передачу в сезоне — это лучший результат в РПЛ за восемь лет. Максиму осталось сделать один ассист, чтобы повторить рекорд сезона-2015/2016. Кому принадлежит это достижение?