Глушенков — лучший по ассистам в РПЛ за восемь лет
Полузащитник «Локомотива» Максим Глушенков оформил 15-ю голевую передачу в сезоне — это лучший результат в РПЛ за восемь лет. Максиму осталось сделать один ассист, чтобы повторить рекорд сезона-2015/2016. Кому принадлежит это достижение?
Рекорд Халка
Халк в сезоне-2015/2016 сделал 16 результативных передач за «Зенит». Это лучший показатель по количеству ассистов за сезон с 2009 года.
У Глушенкова 15 голевых передач в сезоне РПЛ. Лучший за 8 лет результат был только раз
Читайте также
«Болонья» вышла в ЛЧ впервые за 60 лет
Обновлённый прогноз на победителя РПЛ
Мбаппе уходит из «ПСЖ» рекордсменом
У Родри вторая беспроигрышная серия в истории АПЛ
Палмер — первый за 6 лет «игрок месяца» из «Челси»
Реакция Зидана на камбэк «Реала» в ЛЧ. Видео
Худший сезон Англии в еврокубках за четыре года
«Байер» установил нереальный еврорекорд
«Олимпиакос» празднует исторический выход в финал!
«Реал» — лидер по финалам ЛЧ с большим отрывом
Анчелотти побил рекорд Фергюсона по числу игр в ЛЧ
Ширан с «Ипсвичем» исполнил фанатскую песню. Видео
Мюллер повторил рекорд Хави в ЛЧ
Трофеи Кейна в «Баварии» в первый сезон
ПСВ масштабно отпраздновал чемпионство! Видео
Футболисты «Боруссии» исполнили песню Адель. Видео