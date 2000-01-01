Клопп готовится прощаться с «Ливерпулем». Видео
В Сеть утекло видео, где Юрген Клопп записывает что-то вроде прощального ролика на пустом «Энфилде». Тяжёлое видео для настоящего фаната футбола.
Клопп готовится к расставанию с «Ливерпулем» на пустом «Энфилде». Видео
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