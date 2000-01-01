Эмери празднует выход «Астон Виллы» в ЛЧ
Благодаря победе «Манчестер Сити» над «Тоттенхэмом» (2:0), «Астон Вилла» вышла в Лигу чемпионов впервые за 41 год. Посмотрите, как этому радуется Унаи Эмери!
Унаи Эмери бурно празднует выход «Астон Виллы» в Лигу чемпионов
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