Мбаппе уходит из «ПСЖ», оставив после себя невероятный рекорд

Мбаппе уходит из «ПСЖ» рекордсменом

Килиан Мбаппе установил множество рекордов за семь сезонов в парижском клубе. Он лучший бомбардир «ПСЖ» в Лиге чемпионов (42) и второй ассистент клуба в XXI веке (96). Какой ещё невероятный рекорд установил француз?