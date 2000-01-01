Мбаппе уходит из «ПСЖ» рекордсменом
Килиан Мбаппе установил множество рекордов за семь сезонов в парижском клубе. Он лучший бомбардир «ПСЖ» в Лиге чемпионов (42) и второй ассистент клуба в XXI веке (96). Какой ещё невероятный рекорд установил француз?
Французский голеадор
Мбаппе принадлежит рекорд по количеству мячей в футболке «ПСЖ». Француз забил 255 голов за 305 матчей. Эдинсон Кавани — ближайший преследователь Мбаппе. Он забил 200 мячей за парижский клуб.
Мбаппе уходит из «ПСЖ», оставив после себя невероятный рекорд
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