Трансфер Фернандеса в «Челси» — в топ-10 в истории! Только пять игроков стоили дороже

Топ-10 трансферов в истории футбола
21-летний Энцо Фернандес вошёл в список самых дорогих игроков. Вот кто ещё в главной десятке.
10. Эден Азар (Бельгия) — € 115 млн
Полузащитник перешёл из «Челси» в «Реал» в 2019 году. Мадридцы наверняка жалеют, что заплатили так много.
9. Криштиану Роналду (Португалия) — € 117 млн
В 2009 году € 117 млн за форварда «МЮ» казались совершенно заоблачной суммой. Но в «Реале» Роналду оправдал расходы на свой трансфер.
8. Джек Грилиш (Англия) — € 117,5 млн
Грилиш оказался дороже 24-летнего Роналду — смешно, но в 2021 году такие цены уже не удивляли. Хавбек сменил «Астон Виллу» на «Ман Сити».
6-7. Антуан Гризманн (Франция) — € 120 млн
Другой не оправдавший себя трансфер. Гризманн, перешедший из «Атлетико» в «Барселону» в 2019 году, так и не обрёл себя в Каталонии и вскоре вернулся обратно.
6-7. Энцо Фернандес (Аргентина) — € 121 млн
Отработает ли Энцо вложенные в него деньги и нервы? Игрока подписали перед самым дедлайном!
5. Жоау Феликс (Португалия) — € 127,2 млн
«Атлетико» может не только дорого продавать, но и покупать. В 2019 году игрок, которого давно окрестили наследником Роналду, перебрался в Мадрид из «Бенфики».
4. Филиппе Коутиньо (Бразилия) — € 135 млн
Бразилец блистал в «Ливерпуле», и в 2018 году на него обратила внимание «Барселона». Но стать своим в клубе ему не удалось. Сейчас Коутиньо играет в скромной «Астон Вилле».
3. Усман Дембеле (Франция) — € 140 млн
«Боруссия» Д умеет продавать игроков за хорошие деньги. Дембеле проводит уже шестой сезон в «Барселоне» и принёс команде немало пользы, хотя и не столько, как ожидали.
2. Килиан Мбаппе (Франция) — € 180 млн
Главный бомбардир мирового футбола в 2017 году сменил «Монако» на «ПСЖ». Первый сезон он отыграл в аренде, после чего оформили полноценный трансфер.
1. Неймар (Бразилия) — € 222 млн
Экс-игрок «Барселоны» появился в «ПСЖ» в 2017 году. Брали его для победы в Лиге чемпионов. Но пока достичь этой цели парижанам не удалось.
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