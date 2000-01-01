Трансфер Мудрика в «Челси» — крупнейший в истории «Шахтёра». Кто ещё в топе?

Дуглас Коста: в «Баварию» за € 30 млн



Вингер перешёл в «Баварию» перед сезоном-2015/2016. Он регулярно играл в основе при Хосепе Гвардиоле, но при Карло Анчелотти потерял место в старте и в 2017 году ушёл в «Ювентус».

