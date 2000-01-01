Трансфер Мудрика в «Челси» — крупнейший в истории «Шахтёра». Кто ещё в топе?

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Самые крупные трансферы в истории «Шахтёра» <br/>
Самые крупные трансферы в истории «Шахтёра»
Вспоминаем крупнейшие продажи в истории «Шахтёра». В списке фигурирует и российский клуб.
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Дмитрий Чигринский: в «Барселону» за € 25 млн <br/>
Дмитрий Чигринский: в «Барселону» за € 25 млн
Защитника удалось продать в «Барселону» на волне победы в Кубке УЕФА — 2008/2009. Правда, он не закрепился в «Барсе» и уже летом 2010-го вернулся обратно.
Генрих Мхитарян: в «Боруссию» Д за € 27,5 млн <br/>
Генрих Мхитарян: в «Боруссию» Д за € 27,5 млн
Армянский полузащитник перебрался в «Боруссию» летом 2013 года. В Дортмунде он стал настоящей европейской звездой.
Дуглас Коста: в «Баварию» за € 30 млн <br/>
Дуглас Коста: в «Баварию» за € 30 млн
Вингер перешёл в «Баварию» перед сезоном-2015/2016. Он регулярно играл в основе при Хосепе Гвардиоле, но при Карло Анчелотти потерял место в старте и в 2017 году ушёл в «Ювентус».
Виллиан: в «Анжи» за € 35 млн <br/>
Виллиан: в «Анжи» за € 35 млн
Одна из многих громких покупок «Анжи». Зимой 2013-го вингер перебрался в Махачкалу, но уже летом переехал в «Челси». За сколько купили, за столько и продали.
Фернандиньо: в «Ман Сити» за € 40 млн <br/>
Фернандиньо: в «Ман Сити» за € 40 млн
Опорник, отдавший «Шахтёру» восемь лет, летом 2013 года перешёл в «Ман Сити», где задержался на девять сезонов. Легенда обоих клубов!
Алекс Тейшейра: в «Цзянсу Сунин» за € 50 млн
Алекс Тейшейра: в «Цзянсу Сунин» за € 50 млн
Зимой 2016-го хавбек внезапно решил переехать в Китай, а именно в «Цзянсу Сунин» — и фактически пропал с радаров. В 2021-м Дуглас перешёл в «Бешикташ», а сейчас играет за «Васко да Гама».
Фред: в «Ман Юнайтед» за € 59 млн <br/>
Фред: в «Ман Юнайтед» за € 59 млн
Самый крупный трансфер «Шахтёра» до Мудрика. Летом 2018 года полузащитник стал игроком «МЮ», за который выступает и по сей день.
Михаил Мудрик: в «Челси» за € 100 млн <br/>
Михаил Мудрик: в «Челси» за € 100 млн
Интересно, какая судьба ожидает 22-летнего полузащитника в лондонском клубе?
Трансфер Мудрика в «Челси» — крупнейший в истории «Шахтёра». Кто ещё в топе?
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