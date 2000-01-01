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Из грязи в князи первой части сезона — Ираклий Логуа
Из грязи в князи первой части сезона — Ираклий Логуа
Нападающий «Велеса» перезапустил карьеру в 31 год.
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У Логуа был шанс на большую карьеру, ведь он начинал в московском «Динамо». Но закрепиться не получилось, и игрок отправился путешествовать по командам из подвала российского футбола. И добрался даже до Армении!
У Логуа был шанс на большую карьеру, ведь он начинал в московском «Динамо». Но закрепиться не получилось, и игрок отправился путешествовать по командам из подвала российского футбола. И добрался даже до Армении!
В 2020 году Логуа покинул ереванский «Арарат» и на полгода остался без клуба. После чего за полтора года сменил две команды в ФНЛ-2 (тогда — ПФЛ).
В 2020 году Логуа покинул ереванский «Арарат» и на полгода остался без клуба. После чего за полтора года сменил две команды в ФНЛ-2 (тогда — ПФЛ).
Но в первой половине прошлого сезона Логуа настрелял за «Коломну» 12 голов в 14 матчах и уехал на повышение! С тех пор он играет в Первой лиге за «Велес».
Но в первой половине прошлого сезона Логуа настрелял за «Коломну» 12 голов в 14 матчах и уехал на повышение! С тех пор он играет в Первой лиге за «Велес».
Логуа понадобилось полгода на адаптацию, и сейчас он хорош. Шесть голов в 19 матчах — достойная статистика для 31-летнего игрока, который, как ещё недавно казалось, увяз в лиге ниже рангом.
Логуа понадобилось полгода на адаптацию, и сейчас он хорош. Шесть голов в 19 матчах — достойная статистика для 31-летнего игрока, который, как ещё недавно казалось, увяз в лиге ниже рангом.
Первая лига: Из грязи в князи первой части сезона-2022/2023
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