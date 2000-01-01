10 самых дорогих зимних трансферов АПЛ-2022/2023
Английские клубы мощно потратились на рынке этой зимой. «Челси» вне конкуренции!
10. Якуб Кивёр – в «Арсенал» за € 25 млн
22-летний защитник, игравший за «Специю», теперь будет выступать за «Арсенал». Микель Артета прокачивает глубину состава.
9. Камал Сулемана – в «Саутгемптон» за € 25 млн
20-летний вингер сменил «Ренн» на «Саутгемптон». «Святые» выиграли конкуренцию у нескольких клубов. Ожидается, что Сулемана исправит ситуацию с голами: пока в клубе лучший нападающий (Адамс) забил лишь четыре гола.
8. Жоржиньо Рюттер – в «Лидс» за € 28 млн
20-летний французский талант, выступавший за «Хоффенхайм», займёт в «Лидсе» место одного из нападающих в двойке.
7. Мало Гюсто – в «Челси» за € 30 млн
19-летний правый защитник вроде бы понадобился «Челси» из-за повреждения Джеймса. Но остаток сезона Гюсто проведёт в родном «Лионе».
6. Нони Мадуэке – в «Челси» за € 35 млн
Англичанин вообще-то продукт академии «Тоттенхэма», но раскрылся именно в ПСВ. То, что «Челси» решил на него потратиться, не удивляет, но в такой конкуренции сейчас будет тяжело. У «Челси» с десяток игроков атаки.
5. Бенуа Бадьяшиль – в «Челси» за € 38 млн
Эта сделка более логична: у «Челси» проблемы с обороной – Кулибали не оправдал ожиданий. Бадьяшиль – молодой (21 год) и при этом опытный игрок: более 130 матчей за «Монако».
4. Коди Гакпо – в «Ливерпуль» за € 42 млн
Сверкнув на ЧМ-2022, Гакпо стал целью топ-клубов. Шустрее и настойчивее прочих оказался «Ливерпуль», которому требовалось новое решение в атаку.
3. Энтони Гордон – в «Ньюкасл» за € 45,6 млн
21-летний вингер экстренно покинул «Эвертон» ради «Ньюкасла». Летом «ириски» не отпустили Гордона в «Челси», но сейчас клуб в глубоком кризисе. Зато «Ньюкасл» снова очень разумно потратил немного денег (немного для своего бездонного бюджета, конечно).
2. Михаил Мудрик – в «Челси» за € 70 млн
«Шахтёр» выжал максимум из этих переговоров, ведь к € 70 млн ещё могут добавиться € 30 млн бонусных.
1. Энцо Фернандес – в «Челси» за € 121 млн
Главный трансферный сериал этой зимы завершился именно так, как хотела «Бенфика». Для Англии это вообще рекордная покупка. Вопрос в том, сможет ли Энцо оправдать такую сумму.
10 самых дорогих зимних трансферов АПЛ-2022/2023
Читайте также
Как пройдёт оплата трансфера Фернандеса в «Челси»
Кто уехал из РПЛ в Европу зимой
Середняк АПЛ закупился мощнее всех перед дедлайном
Топ-10 трансферов в истории футбола
Топ-10 трансферов зимы-2022/2023
Самые быстрые футболисты сезона-2022/2023
Уильямс не сыграл впервые за 7 лет. Это не рекорд!
Звёзды мирового футбола в старости
Топ-5 матчей выходных
Безумные памятники Месси
Первая лига: Мем первой части сезона
Первая лига: Блестящий игрок первой части сезона
Первая лига: Из грязи в князи первой части сезона
Первая лига: Перезапуск первой части сезона
Первая лига: Красавчик первой части сезона
Кто заменит Бускетса в «Барселоне»