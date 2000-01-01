10 самых дорогих зимних трансферов АПЛ-2022/2023

6. Нони Мадуэке – в «Челси» за € 35 млн

Англичанин вообще-то продукт академии «Тоттенхэма», но раскрылся именно в ПСВ. То, что «Челси» решил на него потратиться, не удивляет, но в такой конкуренции сейчас будет тяжело. У «Челси» с десяток игроков атаки.