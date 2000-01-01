Звёзды футбола, которые играли в «РБ Лейпциг», а вы могли забыть

Адемола Лукман (Нигерия)

Яркий вингер дважды приходил в стан «Быков»: в 2018-м его взяли в аренду у «Эвертона», а в 2019-м с игроком подписали полноценный контракт. Однако он не особо впечатлял в Бундеслиге: лишь пять мячей в 22 матчах. Зато в этом сезоне у него 12 голов и четыре ассиста в 25 матчах Серии А за «Аталанту».