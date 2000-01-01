В «РБ Лейпциг» играло много звёзд футбола. Но о некоторых вы могли забыть
Йозуа Киммих (Германия)
Один из ключевых игроков «Баварии» выступал за «РБ Лейпциг» с 2013 по 2015 год, когда клуб ещё не играл в первой Бундеслиге. За два сезона полузащитник забил три гола в 53 матчах чемпионата.
Ибраима Конате (Франция)
Защитник играл за «Быков» с 2017 по 2021 год. И делал это так здорово, что «Ливерпуль» заплатил за него € 40 млн. На счету Конате два гола в 66 играх в Бундеслиге.
Норди Мукиэле (Франция)
А этот защитник появился в «РБ Лейпциг» в 2018 году. В 2022-м он завоевал с клубом Кубок Германии, после чего ушёл в «ПСЖ». Мукиэле провёл 100 матчей в чемпионате Германии, отличившись в них восемь раз.
Адемола Лукман (Нигерия)
Яркий вингер дважды приходил в стан «Быков»: в 2018-м его взяли в аренду у «Эвертона», а в 2019-м с игроком подписали полноценный контракт. Однако он не особо впечатлял в Бундеслиге: лишь пять мячей в 22 матчах. Зато в этом сезоне у него 12 голов и четыре ассиста в 25 матчах Серии А за «Аталанту».
Марсель Забитцер (Австрия)
Этот универсал верой и правдой служил «РБ Лейпциг» на протяжении семи сезонов, поиграв ещё во второй Бундеслиге. Он забил 40 голов в 177 матчах в чемпионате и ушёл в «Баварию». А оттуда – в «МЮ».
Деотшанкюль Юпамекано (Франция)
Один из ведущих защитников «РБ Лейпциг» с 2017 по 2021 год. Он провёл 112 матчей за «Быков» в Бундеслиге, забив четыре мяча. В 2021-м Юпамекано приобрела «Бавария», заплатившая € 42,5 млн.
Джастин Клюйверт (Нидерланды)
Один из сыновей знаменитого Патрика Клюйверта провёл в «РБ Лейпциг» сезон-2020/2021 — «Быки» арендовали его у «Ромы». Форвард всего трижды отличился в Бундеслиге, проведя 19 матчей.
Наби Кейта (Гвинея)
Полузащитник отыграл за «РБ Лейпциг» два сезона, а в 2018-м «Ливерпуль» выложил за него € 60 млн. На счету африканца 14 голов в 58 играх в Бундеслиге.
Звёзды футбола, которые играли в «РБ Лейпциг», а вы могли забыть
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